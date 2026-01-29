Кай Хаверц вывел «Арсенал» вперед в игре с «Кайратом»

На 16-й минуте встречи гол в составе английской команды забил Кай Хаверц.

Ранее «Арсенал» открыл счет на второй минуте усилиями Виктора Дьёкереша, однако «Кайрат» быстро восстановил равновесие — на седьмой минуте Жоржиньо реализовал пенальти.

Таким образом, после 18 минут игры счет в матче — 2:1 в пользу «Арсенала».

Отметим, что перед началом тура лондонский клуб уверенно лидировал в общем этапе турнира, набрав 21 очко после семи матчей. Алматинский «Кайрат» на тот момент занимал последнее место в турнирной таблице, имея в активе один балл.

