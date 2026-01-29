РУ
    01:33, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Кай Хаверц вывел «Арсенал» вперед в игре с «Кайратом»

    Лондонский «Арсенал» снова вышел вперед в матче против алматинского «Кайрата» в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кай Хаверц вывел «Арсенал» вперед в игре с «Кайратом»
    кадр из видео

    На 16-й минуте встречи гол в составе английской команды забил Кай Хаверц.

    Ранее «Арсенал» открыл счет на второй минуте усилиями Виктора Дьёкереша, однако «Кайрат» быстро восстановил равновесие — на седьмой минуте Жоржиньо реализовал пенальти.

    Таким образом, после 18 минут игры счет в матче — 2:1 в пользу «Арсенала».

    Отметим, что перед началом тура лондонский клуб уверенно лидировал в общем этапе турнира, набрав 21 очко после семи матчей. Алматинский «Кайрат» на тот момент занимал последнее место в турнирной таблице, имея в активе один балл.

    Узнать, где посмотреть матч «Арсенал» — «Кайрат» можно здесь.

