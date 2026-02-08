Катар приветствует переговоры между США и Ираном в Омане

— Государство Катар приветствует переговоры между США и Исламской республикой Иран, состоявшиеся в Маскате, и в этом контексте выражает надежду, что они приведут к всеобъемлющему соглашению, отвечающему интересам обеих сторон, — говорится в сообщении МИД Катара.

Подтверждая твердую поддержку Катара всех усилий по деэскалации, внешнеполитическое ведомство страны выражает признание Султанату Оман за организацию и содействие переговорам по урегулированию кризиса и расширению возможностей для конструктивного диалога с целью решения вопросов, требующих дальнейшего обсуждения.

США и Иран накануне провели переговоры в Омане.

Катар ранее предупредил о катастрофических последствиях эскалации между США и Ираном.