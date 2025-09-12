Катар инициирует экстренный саммит после удара Израиля по Дохе

Катар проведет экстренный арабо-исламский саммит для обсуждения мер реагирования на израильский удар по Дохе. По сообщениям катарского агентства QNA, встреча пройдет в воскресенье и понедельник и будет посвящена последствиям атаки, в результате которой в столице Катара погибли руководители ХАМАС.

Ожидается, что саммит соберет широкий круг арабских и исламских стран, а его цель — предотвратить дальнейшее скатывание региона к насилию и конфронтации.

Представитель Лиги арабских государств Джамаль Рошди подчеркнул, что время проведения встречи отражает «признание арабским и исламским миром тяжести израильской атаки на Катар». По его словам, необходим общий фронт для защиты международного права и противодействия «грубым действиям Израиля».

Во вторник Израиль совершил авиаудар по встрече высших руководителей ХАМАС во главе с главой сектора Газа Халилом аль-Хайей. По сообщениям СМИ, они собрались в политических офисах группировки в Дохе, чтобы обсудить новое предложение США о прекращении огня с захватом заложников, направленное на прекращение войны в секторе Газа.

Согласно заявлениям ХАМАС, никто из ключевых членов руководства, подвергшихся удару, не погиб.

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман аль-Тани пообещал дать ответ и заявил, что страна консультируется со своими региональными союзниками для выработки единого ответа, предположительно рассматривая возможность судебного преследования и ряда других мер против Израиля.

أرحب بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته الأخوية التضامنية، والتي بحثنا خلالها تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة بلادنا وأمن المنطقة، وجددنا إدانتنا لهذا الانتهاك الخطير لكل الأعراف والقوانين الدولية، والذي يستدعي تكاتف الجهود الدولية لوضع حد لهذا السلوك… pic.twitter.com/s7F0vGuDYP — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 10, 2025

Аль-Тани также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «должен быть привлечен к ответственности».

Дипломатические круги сообщают, что на саммите будет представлена «дорожная карта совместных действий», основанная на инициативе Саудовской Аравии и Египта, одобренной на встрече министров иностранных дел ЛАГ в Каире.

Эксперты отмечают, что обсуждение пойдет не только о политических заявлениях, но и о возможных практических шагах.

Встречи в Вашингтоне

На фоне подготовки саммита премьер-министр Катара отправился в Вашингтон для консультаций с руководством США. В пятницу он встретится с госсекретарем Марко Рубио в Белом доме, сообщил Госдепартамент.

По информации изданий Politico и Axios, также запланированы его переговоры с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вансом и спецпосланником США Стивом Виткоффом.

Главной темой станут израильский удар по Дохе и перспективы достижения прекращения огня в Газе, которая находится под растущим военным давлением. Вашингтон и Катар на протяжении месяцев ведут посреднические усилия, направленные на освобождение израильских заложников и формирование условий для послевоенного урегулирования в секторе.

Президент Трамп ранее подчеркнул, что решение о нападении было принято лично премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и не отвечает интересам ни США, ни Израиля.

— Я недоволен этим ударом, — отметил он, напомнив, что еще в начале своего срока обещал положить конец войне в Газе, но добиться этого пока не удалось.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе. Осудили Израиль также ряд государств Ближнего Востока, а король Иордании призвал к международной мобилизации против израильских ударов.