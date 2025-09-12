РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Катар инициирует экстренный саммит после удара Израиля по Дохе

    Предстоящий саммит в Дохе призван выработать согласованные позиции арабских и исламских стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Катар инициирует экстренный саммит после удара Израиля по Дохе
    Фото: unsplash

    Катар проведет экстренный арабо-исламский саммит для обсуждения мер реагирования на израильский удар по Дохе. По сообщениям катарского агентства QNA, встреча пройдет в воскресенье и понедельник и будет посвящена последствиям атаки, в результате которой в столице Катара погибли руководители ХАМАС.

    Ожидается, что саммит соберет широкий круг арабских и исламских стран, а его цель — предотвратить дальнейшее скатывание региона к насилию и конфронтации.

    Представитель Лиги арабских государств Джамаль Рошди подчеркнул, что время проведения встречи отражает «признание арабским и исламским миром тяжести израильской атаки на Катар». По его словам, необходим общий фронт для защиты международного права и противодействия «грубым действиям Израиля».

    Во вторник Израиль совершил авиаудар по встрече высших руководителей ХАМАС во главе с главой сектора Газа Халилом аль-Хайей. По сообщениям СМИ, они собрались в политических офисах группировки в Дохе, чтобы обсудить новое предложение США о прекращении огня с захватом заложников, направленное на прекращение войны в секторе Газа.

    Согласно заявлениям ХАМАС, никто из ключевых членов руководства, подвергшихся удару, не погиб.

    Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман аль-Тани пообещал дать ответ и заявил, что страна консультируется со своими региональными союзниками для выработки единого ответа, предположительно рассматривая возможность судебного преследования и ряда других мер против Израиля.

    Аль-Тани также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «должен быть привлечен к ответственности».

    Дипломатические круги сообщают, что на саммите будет представлена «дорожная карта совместных действий», основанная на инициативе Саудовской Аравии и Египта, одобренной на встрече министров иностранных дел ЛАГ в Каире.

    Эксперты отмечают, что обсуждение пойдет не только о политических заявлениях, но и о возможных практических шагах.

    Встречи в Вашингтоне

    На фоне подготовки саммита премьер-министр Катара отправился в Вашингтон для консультаций с руководством США. В пятницу он встретится с госсекретарем Марко Рубио в Белом доме, сообщил Госдепартамент.

    По информации изданий Politico и Axios, также запланированы его переговоры с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вансом и спецпосланником США Стивом Виткоффом.

    Главной темой станут израильский удар по Дохе и перспективы достижения прекращения огня в Газе, которая находится под растущим военным давлением. Вашингтон и Катар на протяжении месяцев ведут посреднические усилия, направленные на освобождение израильских заложников и формирование условий для послевоенного урегулирования в секторе.

    Президент Трамп ранее подчеркнул, что решение о нападении было принято лично премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и не отвечает интересам ни США, ни Израиля.

    — Я недоволен этим ударом, — отметил он, напомнив, что еще в начале своего срока обещал положить конец войне в Газе, но добиться этого пока не удалось.

    Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе. Осудили Израиль также ряд государств Ближнего Востока, а король Иордании призвал к международной мобилизации против израильских ударов.

