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Касым-Жомарт Токаев  запретил заниматься проектом «Кок-Жайлау»

29 Октября 2019 12:13
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Касым-Жомарт Токаев  запретил заниматься проектом «Кок-Жайлау»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве горнолыжного курорта «Кок-Жайлау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще одна проблема. Это планы строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайлау». Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство не надо. Не нужно нам», - сказал Президент в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.

Глава государства отметил, что против проекта выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о предложении отложить реализацию проекта курорта «Кок-Жайлау».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Экология, Строительство,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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