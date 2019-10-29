Касым-Жомарт Токаев запретил заниматься проектом «Кок-Жайлау»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве горнолыжного курорта «Кок-Жайлау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна проблема. Это планы строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайлау». Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство не надо. Не нужно нам», - сказал Президент в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.

Глава государства отметил, что против проекта выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о предложении отложить реализацию проекта курорта «Кок-Жайлау».