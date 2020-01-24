Касым-Жомарт Токаев раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На расширенном заседании Правительства Глава государства отметил, что доля переработки в общей отрасли АПК составляет только треть, точнее 33%.

«Экспортируем сырье, завозим готовую продукцию. Министерство должно создавать все условия для переработки внутри страны. Переработка и экспорт должны стать выгодными», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что важным вопросом является привлечение инвестиций и новейших агротехнологий.

«В части финансировании АПК Правительству, Агентству по финансовому рынку и Национальному банку следует принять меры по развитию эффективного института фондирования на базе существующих микрофинансовых организаций, расширить их мандат. У нас есть пятилетняя программа АПК, в ней прописаны цели, задачи, конкретные производственные и экономические показатели отрасли. С планами и приоритетами Правительство определилось. В то же время поддержки, субсидии меняются каждый год. Я поручал Правительству обеспечить стабильность мер господдержки, повысить их эффективность. Данное поручение пока не выполнено. Жду решений и конкретных предложений», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.