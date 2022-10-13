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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем
13 Октября 2022, 10:09

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время беседы Президент отметил, что участие Китая на таком высоком уровне в работе Саммита СВМДА внесет весомый вклад в дело укрепления доверительного партнерства во имя мира, стабильности и безопасности на нашем огромном континенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за поддержку инициативы Казахстана по трансформации Совещания в полноценную международную организацию.

Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в прошлом месяце государственного визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан.

Ван Цишань передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия Председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, промышленной кооперации и цифровизации.

Ван Цишань подчеркнул, что взаимоотношения между странами развиваются в духе вечной дружбы и взаимного доверия. По словам главы китайской делегации, договоренности, достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина в Казахстан, успешно выполняются.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.

Фото: akorda.kz


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