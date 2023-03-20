Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2023, 16:05
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан. В свою очередь Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.

Президенты обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Сотрудничество   Политика   Израиль   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД