Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Глава нашего государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.