Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу
Акорды.
Глава нашего государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.
«Это мой первый визит в Вашу прекрасную страну в качестве Президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к Вашему государству и Вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов.
Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия.
Во Ван Тхыонг высоко оценил активизацию сотрудничества между странами и выразил намерение укрепить тесное партнерство Казахстана и Вьетнама.
«Уверен, что Ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под Вашим руководством. Уверен, что благодаря Вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире.
Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает Вашу страну важным партнером в Центральной Азии», – заявил Президент Вьетнама.
В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан.
Ранее Президент Казахстана
возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина.
Напомним, Президент Казахстана
прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.