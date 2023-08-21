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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Августа 2023, 12:02
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом Фото: t.me/aqorda_resmi

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава нашего государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

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