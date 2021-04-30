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    08:05, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана

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    НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Уважаемые соотечественники!

    От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

    Инициированный Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым этот замечательный праздник олицетворяет собой издревле почитаемые на нашей земле ценности дружбы и сплоченности, взаимного уважения и доверия.

    За годы Независимости основополагающий принцип «единство в многообразии» превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. Солидарность, единство, патриотизм стали сердцевиной национального кода.

    Наш народ един в своем стремлении построить справедливое, прогрессивное, процветающее государство.

    Благодаря стабильности и согласию в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду мы преодолеем все сложности и достигнем поставленных целей.

    Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

    Пусть в каждом доме, в каждой семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания


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