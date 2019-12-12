+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 5 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев: Независимость – это неоценимое богатство нации

12 Декабря 2019 15:14
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев: Независимость – это неоценимое богатство нации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Независимость – это неоценимое богатство нации. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Президент РК назвал главную цель национальной стратегии
В преддверии Дня независимости сотрудники столичного казначейства организовали флешмоб В День независимости в столице пройдет праздничный фейерверк Первый в Казахстане музей естественных наук откроют в Павлодаре

«Прежде всего, от чистого сердца поздравляю всех с нашим главным праздником - Днем Независимости! Исполняется 28 лет нашему славному государству. Это начало отсчета нашей истории, великий праздник. Для нас нет более важного праздника, чем этот. Независимость – это неоценимое богатство нашей нации. Наше поколение, благодаря взвешенной политике Елбасы Нурсултана Назарбаева, превратило высокую мечту нашего народа в реальность. Наши славные предки оставили нам в наследство обширную землю. Быть верными их заветам – наш священный долг. Никогда не будет забыт подвиг батыров, боровшихся за свободу, принося в жертву свою жизнь», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что золотой век нашей страны, самостоятельное развитие началось после обретения независимости.

«Мы добились многого. Полностью обозначили границы своей территории, 9-й в мире по площади. Весь мир признал Независимый Казахстан как надежного партнера. Мы перенесли столицу с подножия Алатау в сердце Сарыарки. Наша столица стала центром проведения особо важных международных мероприятий. Мы усовершенствовали систему управления, основанную на государственных и гражданских институтах», – сказал К.Токаев.

Глава государства также сообщил, что в прошедшие годы главной задачей было повышение качества жизни народа.

«В первые годы, полные трудностей, мы начали коренные реформы в экономике. Благодаря этому за 28 лет ВВП, в абсолютном измерении, вырос в 16 раз, достигнув 180 миллиардов долларов. По этому показателю Казахстан является лидером в Центральной Азии», – подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, в канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, День Независимости ,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив