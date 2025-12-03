Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Жабайхана Абдильдина

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жабайхана Абдильдина, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Парасат», «Барыс» II и III степени.

— Жабайхан Мубаракулы был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим всеобщее признание научного сообщества. Будучи замечательным мыслителем и наставником, он написал фундаментальные научные труды и воспитал целую плеяду талантливых учеников. Он внес лепту в укрепление суверенитета страны, был активным участником знаменательных событий, — говорится в телеграмме.