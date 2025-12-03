РУ
    15:42, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Жабайхана Абдильдина

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким видного ученого и общественного деятеля Жабайхана Абдильдина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жабайхана Абдильдина, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Парасат», «Барыс» II и III степени.

    — Жабайхан Мубаракулы был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим всеобщее признание научного сообщества. Будучи замечательным мыслителем и наставником, он написал фундаментальные научные труды и воспитал целую плеяду талантливых учеников. Он внес лепту в укрепление суверенитета страны, был активным участником знаменательных событий, — говорится в телеграмме.

    Выдающийся казахский философ Жабайхан Абдильдин скончался на 93-м году жизни.

