Касым-Жомарт Токаев расширил функции Совета по управлению Нацфондом

Документ принят в связи с вступлением в силу нового Бюджетного кодекса и направлен на усиление роли Совета по управлению Национальным фондом РК при Президенте Республики Казахстан.

Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте и занимается выработкой рекомендаций по вопросам использования средств Национального фонда и управления пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Согласно Указу, Совет осуществляет следующие функции:

• подготовку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;

• выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;

• рассмотрение объемов и направлений целевых трансфертов из Фонда на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии иных источников финансирования;

• формирование предложений по финансированию проектов за счет средств Фонда через приобретение долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния;

• определение перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения средств Фонда;

• выработку рекомендаций по эффективному управлению пенсионными активами ЕНПФ;

• рассмотрение направлений инвестирования пенсионных активов, а также перечня разрешенных к приобретению финансовых инструментов;

• анализ и обсуждение ежегодного отчета о деятельности ЕНПФ.

Работой Совета руководит председатель, которым является Президент Республики Казахстан. Председатель определяет место и время проведения заседаний, руководит их проведением, а также дает обязательные для исполнения указания членам Совета.

Члены Совета участвуют в подготовке и обсуждении повестки заседаний, вносят предложения и принимают участие в принятии решений.

Заседания проводятся в очной или заочной формах не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Рабочим органом Совета определена Администрация Президента Республики Казахстан. Состав Совета остался без изменений.

В его состав входят:

• Президент РК (председатель Совета);

• Премьер-министр РК;

• Председатель Сената Парламента РК (по согласованию);

• Председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

• Руководитель Администрации Президента;

• Председатель Национального банка;

• Первый заместитель Премьер-Министра;

• Председатель Высшей аудиторской палаты;

• Министр финансов;

• Министр национальной экономики.

Указ вступил в силу с 4 июля 2025 года.

Ранее стало известно, что $15 миллионов получили казахстанцы из Нацфонда.