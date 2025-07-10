Касым-Жомарт Токаев расширил функции Совета по управлению Нацфондом
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ принят в связи с вступлением в силу нового Бюджетного кодекса и направлен на усиление роли Совета по управлению Национальным фондом РК при Президенте Республики Казахстан.
Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте и занимается выработкой рекомендаций по вопросам использования средств Национального фонда и управления пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Согласно Указу, Совет осуществляет следующие функции:
• подготовку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;
• выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;
• рассмотрение объемов и направлений целевых трансфертов из Фонда на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии иных источников финансирования;
• формирование предложений по финансированию проектов за счет средств Фонда через приобретение долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния;
• определение перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения средств Фонда;
• выработку рекомендаций по эффективному управлению пенсионными активами ЕНПФ;
• рассмотрение направлений инвестирования пенсионных активов, а также перечня разрешенных к приобретению финансовых инструментов;
• анализ и обсуждение ежегодного отчета о деятельности ЕНПФ.
Работой Совета руководит председатель, которым является Президент Республики Казахстан. Председатель определяет место и время проведения заседаний, руководит их проведением, а также дает обязательные для исполнения указания членам Совета.
Члены Совета участвуют в подготовке и обсуждении повестки заседаний, вносят предложения и принимают участие в принятии решений.
Заседания проводятся в очной или заочной формах не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
Рабочим органом Совета определена Администрация Президента Республики Казахстан. Состав Совета остался без изменений.
В его состав входят:
• Президент РК (председатель Совета);
• Премьер-министр РК;
• Председатель Сената Парламента РК (по согласованию);
• Председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
• Руководитель Администрации Президента;
• Председатель Национального банка;
• Первый заместитель Премьер-Министра;
• Председатель Высшей аудиторской палаты;
• Министр финансов;
• Министр национальной экономики.
Указ вступил в силу с 4 июля 2025 года.
Ранее стало известно, что $15 миллионов получили казахстанцы из Нацфонда.