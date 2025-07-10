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    10:21, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев расширил функции Совета по управлению Нацфондом

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    указ
    Фото: Акорда

    Документ принят в связи с вступлением в силу нового Бюджетного кодекса и направлен на усиление роли Совета по управлению Национальным фондом РК при Президенте Республики Казахстан.

    Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте и занимается выработкой рекомендаций по вопросам использования средств Национального фонда и управления пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

    Согласно Указу, Совет осуществляет следующие функции:

    • подготовку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;

    • выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;

    • рассмотрение объемов и направлений целевых трансфертов из Фонда на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии иных источников финансирования;

    • формирование предложений по финансированию проектов за счет средств Фонда через приобретение долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния;

    • определение перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения средств Фонда;

    • выработку рекомендаций по эффективному управлению пенсионными активами ЕНПФ;

    • рассмотрение направлений инвестирования пенсионных активов, а также перечня разрешенных к приобретению финансовых инструментов;

    • анализ и обсуждение ежегодного отчета о деятельности ЕНПФ.

    Работой Совета руководит председатель, которым является Президент Республики Казахстан. Председатель определяет место и время проведения заседаний, руководит их проведением, а также дает обязательные для исполнения указания членам Совета.

    Члены Совета участвуют в подготовке и обсуждении повестки заседаний, вносят предложения и принимают участие в принятии решений.

    Заседания проводятся в очной или заочной формах не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

    Рабочим органом Совета определена Администрация Президента Республики Казахстан. Состав Совета остался без изменений.

    В его состав входят:

    • Президент РК (председатель Совета);

    • Премьер-министр РК;

    • Председатель Сената Парламента РК (по согласованию);

    • Председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

    • Руководитель Администрации Президента;

    • Председатель Национального банка;

    • Первый заместитель Премьер-Министра;

    • Председатель Высшей аудиторской палаты;

    • Министр финансов;

    • Министр национальной экономики.

    Указ вступил в силу с 4 июля 2025 года.

    Ранее стало известно, что $15 миллионов получили казахстанцы из Нацфонда.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Нацфонд
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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