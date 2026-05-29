Касым-Жомарт Токаев проводил Владимира Путина в аэропорту Астаны

Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Визит Владимира Путина в Астану по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева демонстрируют зрелость партнерства наших государств, где добрососедство и экономическая взаимодополняемость становятся фундаментом ответственности за будущее всего евразийского пространства. Подробности — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Ранее Президент России Владимир Путин, подводя итоги государственного визита в Казахстан, заявил, что особую роль в развитии двусторонних отношений играют гуманитарные связи, которые формируют долгосрочное доверие между двумя государствами и народами.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели 28 мая переговоры в узком составе, в ходе которых Президент РК предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20 августа в Омске. В ходе переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, более 170 совместных проектов на 53 млрд долларов реализуют Казахстан и Россия.

В Астане состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане страны Евразийского экономического союза подписали ряд документов, касающихся изменений в договор о ЕАЭС, поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе и таможенного регулирования.