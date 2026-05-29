Астана — Москва: новые акценты и долгосрочные ориентиры

Визит Владимира Путина в Астану по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева демонстрируют зрелость партнерства наших государств, где добрососедство и экономическая взаимодополняемость становятся фундаментом ответственности за будущее всего евразийского пространства. Подробности — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

ДНК дружбы

Туранский и Амурский тигры имеют идентичный ДНК. Эта интересная и символическая деталь стала неким камертоном всего Государственного визита Владимира Путина в Астану по приглашению Президента Казахстана. Ведь идея единого кода, объединяющего территории Средней Азии и просторы Дальнего востока, может служить и более глубокой метафоричной основой того стратегического партнерства, которое связывает наши страны, объединенные общей исторической, культурной и экономической платформой.

Программу госвизита и контекст мероприятий в рамках ЕАЭС сопровождало еще немало других символов. Это и название главного документа, который подписали лидеры Казахстана и России — Совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства», и тот факт, что дата V Евразийского экономического форума в Астане совпала с днем рождения самого ЕАЭС.

О близости экономических, культурных, исторических связей Казахстана и России можно говорить долго. Наши страны действительно связаны настолько глубокими интеграционными процессами, которым сложно найти аналоги в современном геополитическом пространстве.

Казахстанская нефть выходит на мировые рынки преимущественно через российскую территорию, а Россия, в свою очередь, остается ключевым партнером в вопросах транзита и переработки энергоресурсов. Обе страны решают схожие задачи — диверсификацию экономики, развитие транспортных маршрутов, импортозамещение и технологическое обновление, что превращает их взаимодействие в кооперацию и формирует единое евразийское экономическое пространство, где схожесть структур и интересов становится основой устойчивого роста.

В ходе итоговой пресс-конференции Касым-Жомарт Токаев отметил, что переговоры с участием представительных делегаций прошли в деловой и конструктивной атмосфере, состоялся продуктивный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня, достигнуты договоренности стратегического характера.

— Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Но, полагаю, имеет также большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте, поскольку наши страны, по сути, являются основой данного огромного Евразийского пространства, — обозначил Глава нашего государства.

Владимир Путин, подводя итоги встречи, подчеркнул не только результативность официальных переговоров, но и особую атмосферу доверия, которая сопровождала этот диалог. Он напомнил о традиции неформального общения, зародившейся еще во время визита Касым‑Жомарта Токаева в Москву в ноябре 2025 года. И в этот раз, как отметил Президент России, накануне официальных переговоров состоялся откровенный разговор в приватной обстановке, что придало всему визиту дополнительную теплоту и подчеркнуло близость отношений между двумя государствами.

— Спасибо Вам большое за вчерашний вечер, который мы смогли вместе провести в неформальной обстановке и поговорить по очень многим важным перспективным направлениям нашего взаимодействия. ​Приятно, что наши делегации находятся здесь в праздничные дни. У нас Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам, — сказал Президент России.

Одним словом, еще одна символичная грань сближения наших стран, позволяющая говорить о культурной и ментальной близости. Как отметил в своем комментарии директор Центра аналитики и стратегических коммуникаций России Александр Дроговоз, в двусторонних контактах Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина действительно прослеживается эта важная особенность: высокий уровень доверительности в отношениях президентов России и Казахстана порой делает процесс принятия решений столь закрытым, что многие высокопоставленные чиновники узнают о них уже постфактум.

— Для Казахстана это служит сигналом о том, что Россия остается главным партнером в Евразии, для России — подтверждением того, что Астана является ключевым «якорем» ее евразийской стратегии. Таким образом, плотность визитов становится индикатором зрелости отношений, когда интеграция и координация перестают быть исключением и превращаются в норму, — считает российский эксперт.

От атомной станции до цифровых коридоров

По итогам 2025 года экономические связи между Россией и Казахстаном подтвердили свою стратегическую значимость: товарооборот достиг 27,4 млрд долларов, а стороны обозначили цель выйти на уровень в 30 млрд. При этом двусторонняя повестка заметно расширилась — от традиционных сфер энергетики и торговли она перешла к цифровизации, развитию транспортной инфраструктуры, промышленной кооперации, образованию, культуре и гуманитарным проектам.

Подписанная в 2025 году Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве закрепила эволюцию отношений: акцент смещается на технологическое взаимодействие, совместное развитие инфраструктуры и создание устойчивых цепочек добавленной стоимости в условиях меняющейся глобальной архитектуры.

Руководитель Института исследования региональной интеграции Таисия Мармонтова отношения наших стран образно охарактеризовала так: Россия для Казахстана — это ключевое евразийское плечо, а для Казахстана Россия — один из главных экономических и транзитных партнеров. Отсюда плотность взаимодействия в области транзита товаров и технологий.

— Нынешний визит Владимира Путина в Астану логично встроен в тренд ежегодных контактов и является сигналом согласованной политической повестки. Важным элементом здесь становится цифровой информационный блок в рамках форума ЕАЭС. По плотности контактов ежегодные визиты фиксируют Казахстан и Россию в статусе стратегических партнеров с активной двусторонней повесткой. Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, обеспечивая значительную долю импорта технологий и оборудования. Казахстан, в свою очередь, является ключевым каналом внешнеэкономической активности России в Евразии. Регулярность контактов позволяет своевременно устранять узкие места интеграции, согласовывать позиции по тарифным и техническим барьерам в ЕАЭС, инфраструктурным коридорам и вопросам региональной безопасности, — отмечает эксперт.

Казахстан и Россия действительно переходят от отдельных точечных проектов к системной, комплексной интеграции. Энергетика обеспечивает базовые ресурсы, транспорт и логистика связывают рынки, цифровизация повышает эффективность процессов, а гуманитарное сотрудничество формирует человеческий капитал, способный реализовывать эти проекты.

Одним из ключевых проектов остается строительство первой атомной электростанции в Казахстане. Речь идет не только о новой энергетической мощности, но и о формировании высокотехнологичной отрасли, подготовке инженерных кадров и создании новых производственных цепочек. Параллельно развивается сотрудничество в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике.

Отдельным направлением сотрудничества становится транспорт и логистика. После перестройки глобальных торговых маршрутов Казахстан существенно усилил значение как транзитный коридор между Китаем, Россией, Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой. Ключевым проектом остается международный транспортный коридор «Север — Юг». В Астане и Москве уже открыто говорят о превращении Казахстана в один из центральных евразийских транзитных хабов. Потверждением этому стал запуск проезда грузовых беспилотных автотранспортных средств.

— В финансовой сфере отмечается углубление доли расчетов в национальных валютах. В логистике приоритетом является развитие МТК Север–Юг через территорию Казахстана в направлении Ирана, Персидского залива и Индии. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транзит 80% казахстанской нефти, а расширение газового транзита и новых маршрутов обсуждается как часть стратегии диверсификации поставок. Формируется новая логистическая карта, учитывающая санкционную реальность, с ростом роли сухопутных коридоров и усилением значимости Казахстана как узлового хаба между китайскими, российскими, иранскими, ближневосточными и индийскими трассами, — комментирует Таисия Мармонтова.

Хорошая цифра, дуб и Игры Будущего

Переход от традиционного партнерства к более комплексной модели союзничества, охватывающей политическую, экономическую и гуманитарную сферы, демонстрирует и эволюция договорно‑правовой базы между Казахстаном и Россией.

Сегодня основой стратегического партнерства служит подписанный в 2013 году Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. В ноябре прошлого года в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву была подписана Декларация о переходе межгосударственных отношений РК и РФ до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Нынешний визит заложил семь основ дружбы и добрососедства, которые должны стать фундаментом долгосрочного стратегического партнерства наших стран.

Совместное заявление президентов Казахстана и России от 28 мая 2026 года закрепляет общность исторической памяти, что служит прочной основой взаимного уважения. Отдельный акцент сделан на евразийской интеграции — СНГ, ЕАЭС и ОДКБ рассматриваются как ключевые площадки для диалога, безопасности и экономического роста. Третьей основой названа самая протяженная сухопутная граница в мире, которая превращается в пространство доверия, торговли, культурных обменов и экологической ответственности.

Экономическое партнерство остается одной из главных опор: взаимодополняемость экономик, развитие транспортных коридоров «Север — Юг» и маршрута Россия–Казахстан–Китай, энергетика и финансовая кооперация укрепляют устойчивость в условиях глобальной турбулентности.

Пятая основа связана с культурным многообразием и ценностями: поддержка русского и казахского языков, сохранение наследия и уважение к традициям формируют цивилизационную близость. Шестая основа касается молодежи и образования: академические обмены, совместные школы, университетские программы и развитие спорта создают прочную гуманитарную базу. Седьмая — совместный взгляд в будущее, предполагающий сотрудничество в технологиях, экологии, социальной справедливости и устойчивом развитии.

— Семь — это очень хорошая цифра, и сам документ является очень оригинальным. Я сам работал над ним, вносил поправки. Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Слова Президента Казахстана о значимости документа органично дополняет оценка российского писателя и журналиста Леонида Млечина, который акцентировал внимание на исторической общности и цивилизационной близости двух народов.

— Казахстан — самая успешная и самая значимая страна Центральной Азии, всего региона. Казахстан — пример успешного развития. Крупнейшие мировые компании вкладывают в казахстанскую экономику многие миллиарды долларов. И, по справедливости, ваша страна считается оплотом стабильности в крайне нестабильном регионе. В совместном заявлении двух президентом я бы, прежде всего, отметил понимание общности истории и необходимости ее объективного осмысления. Общее прошлое — очень важное обстоятельство. Мы не чужие друг другу! Ни в истории, ни в современности. Еще один ключевой момент — это понимание того, что «общая граница — пространство добрососедства и сотрудничества». Совместное заявление президентов ставит точку во многих дискуссиях: самая длинная в мире сухопутная граница соединяет стратегических партнеров, союзников и друзей, — отмечает Леонид Млечин.

Историческая и ментальная близость народов России и Казахстана получает практическое воплощение в расширении гуманитарного сотрудничества. Сегодня акцент делается на развитие человеческого капитала: создаются новые площадки для молодежного и академического обмена, запускаются совместные образовательные проекты и творческие школы. Ярким примером служит проект «Сириус», который стал символом системной работы по поддержке одаренных детей.

Академические инициативы и научные проекты дополняются активным культурным обменом. В Астане прошли Дни России в Казахстане, вызвавшие живой интерес и воодушевление у жителей и гостей столицы. Символическими вехами стали открытие Аллеи Вечной дружбы Казахстана и России в Астане и Сквера Дружбы в Москве. В этот госвизит президенты наших государств лично посадили дуб — олицетворение силы, стойкости и долговечности. На территории евразийского континента в древности его считали осью, соединяющей небо и землю, и знаком плодородия. В общем, тоже весьма символичный жест.

Особое внимание уделяется молодежи. Проведение Третьих «Игр будущего» в Астане станет новым этапом в развитии контактов между молодыми поколениями Казахстана и России. Подобные инициативы формируют доверие, создают атмосферу совместного творчества и открывают новые горизонты для культурной интеграции, превращая гуманитарное сотрудничество в прочный фундамент стратегического партнерства.

Гонка, которую нельзя проиграть

Однако основой любой интеграции остается экономика, но в современных условиях, особенно в евразийском контексте, она должна трансформироваться, выходя за рамки традиционного обмена товарами и услугами и переходя к созданию единого цифрового пространства. Именно этой теме был посвящен V Евразийский экономический форум, который Казахстан принимал как председатель организации в этом году.

Центральная его тема — ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект. Динамика дискуссии была задана соответствующая: речь идет о необходимости ускоренного перехода от общего рынка товаров и услуг к созданию масштабной цифровой экосистемы, способной конкурировать на мировом уровне.

Эта повестка стала логическим продолжением стратегического курса, обозначенного Президентом Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым в качестве приоритетов председательства. Это технологический рывок, логистическое лидерство, цифровая трансформация промышленности и агропромышленного комплекса, устранение барьеров и расширение внешнеэкономических связей.

— Ключевая проблема заключается в том, сможем ли мы использовать цифровые технологии в качестве эффективного инструмента ускоренного экономического и общественного развития. Без преувеличения можно сказать, что от успешного решения данного вопроса зависит будущее стран, обладающих мало-мальскими амбициями. Именно поэтому в год своего председательства в органах Евразийского экономического союза Казахстан предложил практическое использование технологии искусственного интеллекта в целях обеспечения «четырех свобод» в рамках Союза для усиления конкурентоспособности его стран — участниц, — отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, приветствуя участников форума.

Цифровизация — это действительно визитная карточка Казахстана, лидер и локомотив нашей внешней повестки.

— Мы делаем большую ставку на совместные разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий, стремимся перенимать успешные решения у других стран и продавать свои технологии на международном рынке, — комментирует казахстанский политолог Таир Нигманов.

Но чтобы эта ставка на искусственный интеллект и новые технологии действительно раскрыла потенциал внутри Евразийского экономического союза, необходимо устранить барьеры, которые мешают свободному движению товаров и услуг. Как отмечает Таир Нигманов, именно преодоление изъятий и ограничений, фиксируемых Евразийской экономической комиссией, позволит превратить цифровую инициативу в реальный инструмент интеграции и сделать ЕАЭС конкурентоспособным на глобальном уровне.

— Если сравнить ситуацию сейчас и, например, пять лет назад, то количество таких барьеров внутри ЕАЭС заметно снизилось, что является положительным результатом. При этом важно понимать, что сами по себе барьеры и ограничения — нормальное явление, ведь каждая страна в первую очередь защищает интересы своего бизнеса и граждан. Конфликты в этой сфере неизбежны, главное — решать их цивилизованно, в правовом поле и на основе договоренностей, — говорит эксперт.

Сегодня ЕАЭС сегодня делает ставку на развитие отношений с внешними партнерами, акцент смещается на презентацию Союза как единого рынка для сотрудничества с другими странами.

— Формат «ЕАЭС плюс один» активно используется: целый ряд государств Юго‑Восточной Азии и других регионов вовлечены в кооперацию. Это перспективное направление, ведь на территории Союза пошлины платятся лишь один раз при въезде, а внутри товары перемещаются свободно. И чем больше рынок, тем выше интерес к нему, — говорит Таир Нигманов.

Одним словом, текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада открывает для стран Евразийского союза уникальное окно возможностей. Эффективное использование этого исторического шанса позволит укрепить позиции ЕАЭС в грядущем новом мире и закрепить его статус как конкурентоспособного центра глобальной интеграции. Главная задача — в полной мере воспользоваться предоставленным моментом, превратив экономическое партнерство и цифровую трансформацию в прочный фундамент будущего развития.

Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно выстраивает внешнюю политику, как многовекторную, активную и субъективную. Россия в этой архитектуре — союзник и ближайший стратегический партнер, с которым Казахстан связывает общая история, экономические интересы и взаимная ответственность за будущее Евразии.