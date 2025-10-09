Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмомали Рахмоном

Президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.

Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате «Центральная Азия – Россия», а также заседания Совета глав государств СНГ.

Ранее сообщалось о прибытии Главы государства в Душанбе. В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.