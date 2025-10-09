РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:27, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмомали Рахмоном

    Глава государства провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    л
    Фото: Акорда

    Президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.

    Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате «Центральная Азия – Россия», а также заседания Совета глав государств СНГ.

    Ранее сообщалось о прибытии Главы государства в Душанбе. В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Таджикистан Центральная Азия Эмомали Рахмон
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают