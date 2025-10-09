РУ
    14:53, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства прибыл с визитом в Душанбе

    В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Сегодня Глава нашего государства проведет встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия».

    Завтра запланировано участие Президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ.

    О развитии интеграционных площадок, а также их значимости — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

     

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Таджикистан Международные отношения
