Глава государства прибыл с визитом в Душанбе

Сегодня Глава нашего государства проведет встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия».

Завтра запланировано участие Президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ.

Фото: Акорда

О развитии интеграционных площадок, а также их значимости — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.