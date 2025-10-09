Встречи в Душанбе: интеграция со знаком плюс

Центральная Азия — Россия

Душанбе в эти дни становится одним из центров геополитики в архитектуре многополярного мира. Обе встречи и та, на которой центральноазиатская пятерка будет коммуницировать с Россией, и не менее важные переговоры глав государств-участниц СНГ формируют прагматичный узор евразийского партнерства. Стороны нуждаются друг в друге, проявляя искреннюю заинтересованность в углублении взаимодействия.

Саммит «Центральная Азия — Россия» в этом контексте важный интеграционный трек. Первая встреча в рамках этого формата, состоялась, напомним, в октябре 2022 года в Астане.

Тогда в ходе переговоров рассматривалось несколько ключевых приоритетов.

Первый — безопасность. Обсуждались вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также противодействия различным гибридным угрозам, ситуация в Афганистане.

Второй — экономика. Говорилось о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве, цифровизации.

Третий — транспорт и транзит. Рассматривались особенности работы в условиях разрыва традиционных логистических цепочек. Поднимались и другие актуальные темы.

Здесь надо сказать, что формат «ЦА — Россия» не подменяет собой интеграционные площадки Евразии, а дополняет их.

— Формат «Центральная Азия — Россия» имеет потенциал стать не просто площадкой политических сигналов, а инструментом быстрой имплементации инфраструктурных и нормативных решений. Его сила в близости повесток и возможности оперативно решать вопросы транспорта, энергетики, миграции и технического регулирования без длинных бюрократических цепочек, — комментирует политолог, директор Центра «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

По мнению эксперта, усиление интереса Москвы к Центральной Азии объясняется не только внешнеполитическими вызовами, но и зрелой взаимной экономической связью. Санкционная турбулентность ускорила переориентацию торговых и технологических цепочек, и регион стал для России ближайшей площадкой для промышленной кооперации, логистического обхода узких мест и взаимного доступа к рынкам.

— При этом речь не о временной «подмене импорта», а о более глубокой связке: энергосистемы и трубопроводная инфраструктура тянутся еще с советского времени; транспортные коридоры «Север–Юг» и «Восток–Запад» физически сходятся в Центральной Азии; миллионы трудовых мигрантов формируют устойчивые денежные потоки и спрос на финансовые сервисы. Геополитика добавляет мотивацию и скорость, но ядром остается прагматичный расчет: ближний круг надежнее, транзакционные издержки ниже, а эффект масштаба достигается быстрее, чем при работе через дальние цепочки, — подчеркивает Алибек Тажибаев.

Вопрос безопасности не менее важен. По словам политолога, Афганистан как стабильный пояс на южном направлении ценен и для России, и для государств региона, что стимулирует координацию не только силовых, но и инфраструктурных, энергетических и гуманитарных проектов.

Многополярная архитектура

Центральная Азия и Россия близкие партнеры, которых объединяют тысячи незримых нитей. Об этом лучше всего говорит экономическая статистика. Совокупный товарооборот стран ЦА и РФ в 2024 году составил 44,7 млрд долларов США, что на 11,3% выше показателя 2023 года.

Среди успешных проектов ­– транзит российского газа через территорию Казахстана в государства Центральной Азии, строительство и модернизация объектов электроэнергетики, развитие международных транспортных коридоров, а также реконструкция и расширение сети автомобильных и железных дорог.

— Для реализации потенциала требуется внутриполитическая координация пяти стран, снятие нетарифных барьеров, институциональное усиление профильных секретариатов и, главное, репутация честного посредника, который диверсифицирует связи с Россией, Китаем, ЕС, Турцией и странами Залива, не превращая многовекторность в распыление ресурсов, — говорит политолог Алибек Тажибаев.

По его словам, в многополярной архитектуре мира Центральная Азия способна играть роль «узла согласования интересов» и поставщика предсказуемости.

— У региона есть три рычага. Первый — транзитно-индустриальный: не просто провести груз через территорию, а закрепить у себя часть добавленной стоимости за счет сборки, переработки, сервисов страхования, клиринга и цифрового документооборота. Второй — энергетический: балансировка между традиционными углеводородами, атомными проектами и возобновляемой генерацией, где Центральная Азия может выступать полигоном для технологических стандартов и трансграничной торговли электроэнергией. Третий — нормативный: «срединные государства» выигрывают, когда формируют удобные правила, единые технические регламенты, признание электронных сертификатов, упрощенные таможенные процедуры, — перечисляет эксперт.

По словам Алибека Тажибаева, Центральная Азия может стать самостоятельным евразийским «хабом». Но это возможно только при переходе от роли коридора к роли интегратора стоимости.

— Это означает, что на сухих портах и терминалах должны появиться склады доработки, центры легкой сборки, сервисы финтех-эквайринга для грузовладельцев, а также единое окно цифровых документов (e-CMR, e-TIR, электронные сертификаты происхождения). Каспийское направление требует наращивания флота и пропускной способности портов, синхронизации расписаний паромов и железнодорожной логистики; восточные ветки, расширения узких мест на границах и стандартизации пограничного контроля, чтобы время прохождения было предсказуемым, а не рекордным раз от раза, — отмечает политолог.

Ключ к самостоятельности, по его мнению, это тарифная и регуляторная синхронизация внутри региона, создание страховых и перестраховочных продуктов «под коридоры», развитие мультимодальности с гарантированными SLA, а также подготовка кадров для управления цепочками поставок.

— Если этого не сделать, маржа и контроль за стандартами останутся у крупных соседей. Если сделать, Центральная Азия сможет предлагать рынку услугу «дверь-в-дверь» с понятными сроками и понятной ответственностью: то, за что платят премию, — говорит Алибек Тажибаев.

Не менее интересный вопрос, что принесет активизация дипломатии по треку «ЦА — Россия» именно для нашей страны.

В числе выгод эксперт называет расширение кооперации в машиностроении, химии, АПК, ИКТ. Речь также идет о совместных энергетических проектах, балансировке мощностей в ЕЭС и росте транзитных потоков, которые загружают инфраструктуру и стимулируют развитие сервисов. Казахстан может ускорить локализацию производства, используя спрос российского рынка и совместные НИОКР, а унификация стандартов может снизить издержки бизнеса.

В целом, Центральная Азия как самостоятельный субъект международной политики сегодня интересна многим государствам, о чем говорит востребованность диалоговых площадок в формате «ЦА плюс».

Помимо саммита «ЦА — РФ», проводятся переговоры в формате «ЦА — КНР», «ЦА — США», «ЦА — ФРГ», «ЦА — ЕС», «ЦА — ССАГЗ», «ЦА — Индия», «ЦА — Япония», «ЦА — Корея».

Таким образом, Центральная Азия становится не только мостом между Азией и Европой, но и новым центром глобального притяжения.

СНГ — востребованный формат

Саммит СНГ — еще одно важное мероприятие, которое принимает в эти дни Душанбе.

Содружество — это актуальный и крайне полезный формат диалога. Конечно, в его отношении звучат самые разные оценки со стороны СМИ. Кто-то называет СНГ «бракоразводной конторой», имея в виду роль организации в цивилизованном размежевании республик после распада СССР. Мол, она уже выполнила свою роль и сегодня не столь актуальна. Другие называют структуру «дискуссионным клубом».

Но ведь даже Организация Объединенных Наций сегодня подвергается критике, хотя все понимают, что она безальтернативна.

Так и СНГ занимает свою важную нишу на постсоветском пространстве, выступая платформой для решения конкретных социально-экономических вопросов и поддержания общего гуманитарного и информационного пространства.

— После распада Советского Союза и «парада суверенитетов» была необходима структура, которая обеспечила бы функционирование общего пространства. И в этом плане то, что у нас сохранилось общее культурное взаимодействие и существуют интеграционные объединения внутри СНГ, означает, что в целом Содружество свою функцию выполнило, — подчеркивает ассоциациированный профессор Международного университета Астана, директор Института исследования региональной интеграции Таисия Мармонтова.

По ее мнению, Содружество Независимых Государств — один из интеграционных форматов, а раздавать ярлыки — не дело экспертов.

— В условиях геополитической турбулентности и формирования многополярного мира необходимы разноуровневые и разнонаправленные интеграционные структуры, которые обеспечат возможность большего количества контактов. Я считаю, что интеграция и коммуникация — это путь к выходу из геополитического шторма, который мы сегодня наблюдаем, — отмечает эксперт.

Раздвигая границы

Содружество независимых государств не стоит на месте, о чем говорит и динамика развития внутренней торговли, и запуск новых востребованных инициатив.

На заседаниях Совета глав правительств СНГ в Минске отмечалось, что совокупный объем ВВП Содружества ежегодно растет в среднем на 4,5%. За пять лет внутренняя торговля выросла на 40%. Общий товарооборот РК со странами СНГ в прошлом году составил 37,3 млрд долларов, в том числе объем торговли услугами увеличился на 9,4%, достигнув 4,3 млрд долларов.

И эти цифры будут только увеличиваться, поскольку СНГ постепенно раздвигает границы сотрудничества.

Например, на заседании Совета глав государств в октябре прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую площадку для расширения региональных связей «СНГ+», что наряду с ранее учрежденными статусами Наблюдателя и Партнера СНГ позволит продолжить институциональное развитие организации.

Эксперты стран СНГ накануне согласовали проект решения по новому формату и внесли его рассмотрение на предстоящем саммите СНГ. Так что, вполне вероятно, инициатива получит поддержку в эти дни.

Кроме того, Глава нашего государства в прошлом году предложил запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества».

— Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля. Предлагаю запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона, — предложил Касым-Жомарт Токаев.

Работа по реализации этой инициативы в самом разгаре. Организационные вопросы обсуждались на первом заседании экспертной группы Исполнительного комитета СНГ в конце августа.

— Первая «Ярмарка Содружества» пройдет в 2026 году в Таразе. Это один из проектов, который обеспечивает коммуникацию, создает ремесленникам возможности показывать свою продукцию, способствует развитию торговли и улучшению структуры малого и среднего бизнеса, — говорит Таисия Мармонтова.

Прагматика в чистом виде

В целом, в рамках СНГ проводится большая работа в экономическом измерении, осуществляется торгово-экономическая кооперация, развитие транспортных коридоров. По инициативе Казахстана разработана Концепция сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств-участников СНГ.

Утверждение Концепции станет важным шагом на пути развития общей транспортной системы СНГ, поскольку, несмотря на множество принятых соглашений в этой сфере, не было должной синхронизации между странами-участницами Содружества.

По мнению экспертов, это повысит транспортную связанность, увеличит объемы международных перевозок и связанных с этим доходов для стран СНГ. Отмечается, что только для государств Центральной Азии предполагается рост экспорта на 18%, при этом транспортные издержки могут быть сокращены до 15%.

К слову, в Минске членами Совета глав правительств СНГ был рассмотрен проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников Содружества. Цель стратегии — оптимизация логистических процессов, сокращение затрат, повышение скорости и прозрачности перевозок.

Там же в Минске были утверждены Стратегия научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026–2035 годы, Стратегия сотрудничества в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года и План действий по ее реализации. Принята Концепция ценообразования в строительной деятельности государств-участников СНГ и ряд других документов от борьбы с саранчовыми вредителями до взаимодействия в атомной отрасли.

Как видим, на пространстве Содружества создается множество новых механизмов сотрудничества, призванных содействовать углублению торгово-экономических связей. Этой цели, например, служит принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

— Это одно из соглашений, которое обеспечивает лучшие условия для промышленной кооперации, формирования торговых цепочек и создания более благоприятного инвестиционного климата. Если говорить на примере центральноазиатских стран, то для нас существует необходимость в привлечении прямых иностранных инвестиций. Подобные соглашения позволяют увеличить долю внутрирегиональной торговли, что, в свою очередь, обеспечивает более эффективный прирост ВВП, — считает директор Института исследования региональной интеграции Таисия Мармонтова.

СНГ, как видим, остается востребованной площадкой для диалога. Накопленный годами инструментарий продолжает служить на благо народов стран-участниц и будет укреплять как гуманитарное, так и экономическое пространство Содружества.