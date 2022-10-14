14 Октября 2022, 20:00

Саммит «Центральная Азия – Россия»: О чем говорили президенты шести стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялся саммит «Центральная Азия – Россия», на котором президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. О чем договорились президенты шести стран, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Безопасность и стабильность важна в каждом государстве Центральной Азии

На саммите «Центральная Азия – Россия» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил виденье дальнейшего сотрудничества государств-участников международного форума.

«На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего. Свое видение нашего дальнейшего сотрудничества я хочу представить в контексте следующих ключевых направлений. Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона», - считает Глава государства.

Президент отметил, что традиционно вопросы безопасности продвигаются как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ. Однако важно выработать действенные инструменты для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них. По мнению Касым-Жомарта Токаева, существующие механизмы взаимодействия также нуждаются в системном совершенствовании.

«Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предлагаю поручить аппаратам Советов безопасности наших стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер», - сказал Глава государства.

Еще одним дестабилизирующим фактором, как отметил Президент, является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

«Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Поддержка МСБ и запуск совместных предприятий

Президент отметил, что в текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи, заявив о необходимости совершенствования механизма экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и России.

«Особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер», - сказал Глава государства.

Вместе с тем, необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры.

Инвестиции и потенциал МФЦА

Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств-членов ООН, заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в этой сфере. Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр «Астана». МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре уже зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран», - сообщил Глава государства.

Президент России Владимир Путин выразил готовность своей страны укреплять торговлю, которая демонстрирует положительную динамику.

«Россия открыта для укрепления многостороннего сотрудничества с нашими центрально-азиатскими друзьями, участия в создании новых цепочек поставок, обеспечения бесперебойного функционирования совместных предприятий и построения альтернативных логистических схем. Мы также заинтересованы в том, чтобы ваши страны присоединились к масштабным инициативам России по импортозамещению и другим программам и проектам», - сказал он.

Выступая на саммите, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров согласился с Касым-Жомартом Токаевым в необходимости возобновления усилий по развитию торговли. Он отметил значительный потенциал шести стран с общим ВВП в 2,3 триллиона долларов США и населением в 220 миллионов человек

«Мы заинтересованы в развитии отношений в этом формате и совместных усилиях по всестороннему развитию торговли, экономики, транспорта, логистики, энергетики, сельского хозяйства, культуры и гуманитарного сектора, а также работе по вопросам миграции. Должны поддерживать политический диалог и искать компромиссы, продвигать наши интересы в региональных и международных организациях», - сказал Президент Кыргызстана в ходе саммита.

Совместно противостоять угрозам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что страны-участники должны уделять внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству.

«Мы должны и впредь уделять внимание этой важнейшей сфере, всемерно наполнять ее новым качественным содержанием. Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей. Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования», - отметил Президент РК.

Работа с информационным пространством

По мнению Президента, в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве.

«В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы.

«И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества», - отметил он.

«Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в завершение своего выступления отметил, что сегодня состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию комплексного взаимодействия в формате «Центральная Азия – Россия» и поручил министрам иностранных дел стран-участниц саммита разработать План совместных действий по реализации итогов встречи.

Фото: t.me/bort_01







