Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана

Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции в полной мере отражают широкую поддержку казахстанцами проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

— Глава нашего государства выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и активное участие наблюдателей из Кыргызстана, подчеркнув, что конституционные реформы призваны повысить эффективность госуправления и обеспечить повышение благосостояния граждан, — сказано в сообщении Акорды.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских отношений, подтвердив приверженность всестороннему углублению стратегического партнерства и союзничества двух стран. Также Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.

16 марта в телефонном разговоре Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума. Как подчеркнул Президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.

Китай также поздравил Казахстан с успешным проведением референдума. Ранее мы писали, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.