РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:17, 16 Март 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана

    Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенародного референдума в Казахстане, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана
    Фото: Акорда

    Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции в полной мере отражают широкую поддержку казахстанцами проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

    — Глава нашего государства выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и активное участие наблюдателей из Кыргызстана, подчеркнув, что конституционные реформы призваны повысить эффективность госуправления и обеспечить повышение благосостояния граждан, — сказано в сообщении Акорды. 

    Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских отношений, подтвердив приверженность всестороннему углублению стратегического партнерства и союзничества двух стран. Также Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.

    16 марта в телефонном разговоре Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума. Как подчеркнул Президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.

    Китай также поздравил Казахстан с успешным проведением референдума. Ранее мы писали, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Кыргызстан Садыр Жапаров Конституционная реформа Референдум-2026
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор
    Сейчас читают