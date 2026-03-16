Китай поздравил Казахстан с успешным проведением референдума

Как отметил дипломат, Китай, как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер, высоко оценивает усилия Казахстана по обеспечению долгосрочного мира, стабильности и процветания общества.

— Мы убеждены, что под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан добьется новых, еще более выдающихся успехов в государственном строительстве, а грандиозная цель по созданию «Справедливого Казахстана» будет успешно реализована, — подчеркнул он.

По его словам, китайская сторона неизменно придает большое значение развитию двусторонних отношений и готова прилагать совместные усилия с казахстанской стороной для последовательной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств.

— Мы нацелены на углубление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и выведение китайско-казахстанских отношений на качественно новый уровень, — заключил Линь Цзянь.

Ранее мы писали, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.