    13:05, 16 Март 2026 | GMT +5

    Китай поздравил Казахстан с успешным проведением референдума

    Китайская сторона выражает поздравления в связи с успешным проведением референдума по новой Конституции в Казахстане. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Китай поздравил Казахстан с успешным проведением референдума
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Как отметил дипломат, Китай, как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер, высоко оценивает усилия Казахстана по обеспечению долгосрочного мира, стабильности и процветания общества.

    — Мы убеждены, что под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан добьется новых, еще более выдающихся успехов в государственном строительстве, а грандиозная цель по созданию «Справедливого Казахстана» будет успешно реализована, — подчеркнул он.

    По его словам, китайская сторона неизменно придает большое значение развитию двусторонних отношений и готова прилагать совместные усилия с казахстанской стороной для последовательной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств.

    — Мы нацелены на углубление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и выведение китайско-казахстанских отношений на качественно новый уровень, — заключил Линь Цзянь.

    Ранее мы писали, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.

    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
