Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции

— С первого дня нашего пребывания в гостеприимном Казахстане мы чувствуем поддержку, открытое отношение казахстанской стороны. Вчера наша миссия проехала по ряду участков, в основном это Астана и Акмолинская область. Посмотрели, понаблюдали за готовностью участковых комиссий к референдуму и можем сказать, что, как мы тоже говорили сегодня в ряде интервью и на телемарафоне, на самом деле готовность высокая, есть все возможности для граждан проголосовать, в том числе для граждан с ограниченными возможностями. При том, что это участки не в Астане в центре, мы выезжали в область. Там все абсолютно готово, это дорогого стоит, это огромная работа, — сказал он во время брифинга для СМИ.

Олег Копылов также отметил организационно-техническую подготовку референдума.

— Организационно-техническая подготовка референдума была выстроена на высоком профессиональном уровне. Продолжают внедряться, как мы видим, технологические инновации, позволяющие в полной мере обеспечить права граждан на свободное волеизъявление. Обеспечено, насколько мы увидели, информирование широкой аудитории о содержании предлагаемых конституционных нововведений, которые сопровождались активным общественным и экспертным обсуждением. Мы видим высокий уровень общественного интереса к предлагаемым конституционным преобразованиям. Мы отмечаем позитивную атмосферу на избирательных участках. Непосредственно видели, что люди приходят голосовать семьями, с детьми, достаточно много молодого поколения, что тоже важно, — отметил спикер.

Он также напомнил, что в Казахстане в составе Миссии наблюдателей ШОС работают 17 человек — это представители законодательных органов, представители центральных избирательных комиссий государств — членов ШОС, а также дипломаты, аккредитованные непосредственно в Казахстане.

