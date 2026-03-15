Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции
Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Олег Копылов оценил организацию голосования по проекту новой Конституции Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
— С первого дня нашего пребывания в гостеприимном Казахстане мы чувствуем поддержку, открытое отношение казахстанской стороны. Вчера наша миссия проехала по ряду участков, в основном это Астана и Акмолинская область. Посмотрели, понаблюдали за готовностью участковых комиссий к референдуму и можем сказать, что, как мы тоже говорили сегодня в ряде интервью и на телемарафоне, на самом деле готовность высокая, есть все возможности для граждан проголосовать, в том числе для граждан с ограниченными возможностями. При том, что это участки не в Астане в центре, мы выезжали в область. Там все абсолютно готово, это дорогого стоит, это огромная работа, — сказал он во время брифинга для СМИ.
Олег Копылов также отметил организационно-техническую подготовку референдума.
— Организационно-техническая подготовка референдума была выстроена на высоком профессиональном уровне. Продолжают внедряться, как мы видим, технологические инновации, позволяющие в полной мере обеспечить права граждан на свободное волеизъявление. Обеспечено, насколько мы увидели, информирование широкой аудитории о содержании предлагаемых конституционных нововведений, которые сопровождались активным общественным и экспертным обсуждением. Мы видим высокий уровень общественного интереса к предлагаемым конституционным преобразованиям. Мы отмечаем позитивную атмосферу на избирательных участках. Непосредственно видели, что люди приходят голосовать семьями, с детьми, достаточно много молодого поколения, что тоже важно, — отметил спикер.
Он также напомнил, что в Казахстане в составе Миссии наблюдателей ШОС работают 17 человек — это представители законодательных органов, представители центральных избирательных комиссий государств — членов ШОС, а также дипломаты, аккредитованные непосредственно в Казахстане.
