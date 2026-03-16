    11:26, 16 Март 2026 | GMT +5

    Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

    Как подчеркнул Президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.

    Глава нашего государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

    Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.

    Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.

    Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях.

    Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.

    Динара Жусупбекова
