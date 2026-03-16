В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

Как подчеркнул Президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.

Глава нашего государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.

Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.

Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.