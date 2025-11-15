РУ
    Касым-Жомарт Токаев призвал создавать благоприятные условия для участников логистических цепочек

    По мнению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, перспективным видится взаимодействие Казахстана и Узбекистана в области добычи и переработки редкоземельных металлов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    порт Актау
    Фото: portaktau.kz

    В своем выспуплении на втором заседании Высшего межгосударственного совета Касым-Жомарт Токаев предложил создаваемой Рабочей группе по данному направлению тщательно изучить все аспекты и внести предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

    Также в выступлении глава государства подчеркнул, что стратегическое значение имеет расширение взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Предпринимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур, активно развивается приграничная инфраструктура и модернизируются пункты пропуска.

    Касым-Жомарт Токаев призвал создавать благоприятные условия для участников логистических цепочек
    Фото: Акорда

    Глава государства считает, что правительствам следует и далее создавать благоприятные условия для всех участников логистических цепочек, обеспечивая решение инфраструктурных, нормативных и институциональных задач.

    Он также указал на важность продолжения эффективного сотрудничества в рамках развития Транскаспийского маршрута (ТМТМ), коридора Север — Юг, а также железнодорожных маршрутов через Афганистан.

    Касым-Жомарт Токаев пригласил узбекскую сторону к партнерству в портах Актау и Курык для совместного развития Транскаспийского транспортного коридора и реализации логистических проектов.

    Как отметил Президент Казахстана, конструктивное сотрудничество в водно-энергетической сфере особенно актуально с учетом того, что рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек становится одним из ключевых факторов благополучия и устойчивого прогресса двух стран.

    Касым-Жомарт Токаев предложил правительствам совместно выработать ряд системных мер по гармонизации подходов водохозяйственных политик.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее главы двух государств провели переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев Логистика Транскаспийский транспортный маршрут Узбекистан Шавкат Мирзиёев Редкоземельные материалы Внешняя политика Казахстана
    Анастасия Палагутина
