Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном

В ходе переговоров в Ереване Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава нашего государства высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе Президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Было подчёркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали ряд документов.