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    16:33, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном

    Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
    Фото: Акорда

    В ходе переговоров в Ереване Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава нашего государства высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе Президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

    Было подчёркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.

    Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали ряд документов.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Армения Токаев Касым-Жомарт Международная деятельность Азербайджан
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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