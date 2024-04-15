13:08, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали ряд совместных документов
По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В рамках официального визита Президента Казахстана в Ереван также были подписаны следующие документы:
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции;
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
- Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
- Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом акима Мангистауской области Республики Казахстан и Администрацией Армавирской области Республики Армения;
- Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;
- Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;
- Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения на 2024-2025 годы;
- Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.