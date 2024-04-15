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    13:08, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали ряд совместных документов

    Акорда
    Фото: Акорда

    По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В рамках официального визита Президента Казахстана в Ереван также были подписаны следующие документы:

    1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции; 
    2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан; 
    3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года; 
    4. Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения; 
    5. Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом акима Мангистауской области Республики Казахстан и Администрацией Армавирской области Республики Армения; 
    6. Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор; 
    7. Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;
    8. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения на 2024-2025 годы; 
    9. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
    10. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван. 
    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Армения Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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