Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали ряд совместных документов

По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В рамках официального визита Президента Казахстана в Ереван также были подписаны следующие документы: