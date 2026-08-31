Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В этом году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Фото: Акорда

В состязаниях примут участие около 3000 спортсменов из более чем 100 стран.

Фото: Акорда

Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.

Фото: Акорда

Казахстан представят на играх более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Бишкек Арена», где состоится церемония открытия VI Всемирных игр кочевников.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Казахстана находится в Бишкек с рабочим визитом для участия в 26-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и встрече в формате «ШОС+». В программе визита также было предусмотрено участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.