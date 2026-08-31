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    Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    В этом году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

    игры
    Фото: Акорда

    В состязаниях примут участие около 3000 спортсменов из более чем 100 стран.

    игры
    Фото: Акорда

    Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Казахстан представят на играх более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Бишкек Арена», где состоится церемония открытия VI Всемирных игр кочевников.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана находится в Бишкек с рабочим визитом для участия в 26-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и встрече в формате «ШОС+». В программе визита также было предусмотрено участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

    Касым-Жомарт Токаев Всемирные игры кочевников Президент Казахстана Кыргызстан Игры кочевников
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор