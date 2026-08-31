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    Президент Казахстана прибыл на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Бишкек Арена», где состоится церемония открытия VI Всемирных игр кочевников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников
    Фото: Акорда

    Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия проходит 31 августа на стадионе «Бишкек Арена», а основная соревновательная, культурная и научная программа со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек с рабочим визитом для участия в 26-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и встрече в формате «ШОС+». В программе визита также было предусмотрено участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

    Также Kazinform сообщал, что в VI Всемирных играх кочевников примут участие около 3 тысяч спортсменов. Заявки поступили из 112 стран мира.

    Касым-Жомарт Токаев Всемирные игры кочевников Президент Казахстана Кыргызстан Садыр Жапаров
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор