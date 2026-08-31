Президент Казахстана прибыл на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Бишкек Арена», где состоится церемония открытия VI Всемирных игр кочевников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия проходит 31 августа на стадионе «Бишкек Арена», а основная соревновательная, культурная и научная программа со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек с рабочим визитом для участия в 26-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и встрече в формате «ШОС+». В программе визита также было предусмотрено участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Также Kazinform сообщал, что в VI Всемирных играх кочевников примут участие около 3 тысяч спортсменов. Заявки поступили из 112 стран мира.