Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане

В ходе встречи Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям, политический диалог получил новую, беспрецедентно высокую динамику.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на плодотворные итоги своего недавнего государственного визита в Российскую Федерацию и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, результаты которых придали значительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев 11 ноября посетил с государственным визитом Москву.

