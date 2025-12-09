РУ
    15:32, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане

    Глава государства принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям, политический диалог получил новую, беспрецедентно высокую динамику.

    Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на плодотворные итоги своего недавнего государственного визита в Российскую Федерацию и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, результаты которых придали значительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев 11 ноября посетил с государственным визитом Москву.

    О чем договорились Президенты Казахстана и России - читайте здесь.

