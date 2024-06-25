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    15:35, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Мальты

    Глава государства принял министра иностранных дел Мальты
    Фото: Акорда

    Глава государства принял министра иностранных дел Мальты Иана Борча, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ.

    Как отметил Глава государства, в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами. Он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

    — Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности, — сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.

    Теги:
    ОБСЕ Акорда Президент Европа Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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