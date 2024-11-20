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    19:09, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Глава государства пригласил Александра Вучича в Казахстан

    В ходе переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Сербии Александра Вучича также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Вучича посетить с официальным визитом Казахстан в следующем году
    Фото: Акорда

    — Казахстан и Сербия установили тесные отношения на международном и региональном уровне. Мы придерживаемся схожих позиций по многим актуальным вопросам. В нынешней непростой геополитической ситуации мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур, — отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Александра Вучича посетить с официальным визитом Казахстан в следующем году. 

    Александр Вучич в своем заявлении для прессы высоко оценил продуктивный и содержательный характер состоявшихся переговоров по широкому спектру вопросов. Он с удовлетворением констатировал доверительный характер отношений, установившихся между двумя государствами и их президентами.

    — Дружба Казахстана и Сербии не ограничивается отношениями наших народов, мы оказываем взаимную поддержку в международных организациях, в том числе в ООН. Сегодня достигнут ряд договоренностей в различных сферах. Будут реализованы совместные проекты, которые отвечают коренным интересам обеих стран. Я выражаю искреннюю признательность моему другу Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за значительный вклад в укрепление сотрудничества с Сербией, — сказал Александр Вучич.

    В завершение Президент Сербии заявил, что с нетерпением ожидает свой будущий визит в Астану, и готов вновь принять Главу Казахстана в Белграде.

    Ранее главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

    Напомним, сегодня в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.

    Теги:
    Сербия Александр Вучич Касым-Жомарт Токаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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