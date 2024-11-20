Глава государства пригласил Александра Вучича в Казахстан

— Казахстан и Сербия установили тесные отношения на международном и региональном уровне. Мы придерживаемся схожих позиций по многим актуальным вопросам. В нынешней непростой геополитической ситуации мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур, — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Александра Вучича посетить с официальным визитом Казахстан в следующем году.

Александр Вучич в своем заявлении для прессы высоко оценил продуктивный и содержательный характер состоявшихся переговоров по широкому спектру вопросов. Он с удовлетворением констатировал доверительный характер отношений, установившихся между двумя государствами и их президентами.

— Дружба Казахстана и Сербии не ограничивается отношениями наших народов, мы оказываем взаимную поддержку в международных организациях, в том числе в ООН. Сегодня достигнут ряд договоренностей в различных сферах. Будут реализованы совместные проекты, которые отвечают коренным интересам обеих стран. Я выражаю искреннюю признательность моему другу Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за значительный вклад в укрепление сотрудничества с Сербией, — сказал Александр Вучич.

В завершение Президент Сербии заявил, что с нетерпением ожидает свой будущий визит в Астану, и готов вновь принять Главу Казахстана в Белграде.

Ранее главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

Напомним, сегодня в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.