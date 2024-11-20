РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:52, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию

    В аэропорту Будапешта Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Тамашем Шуйоком и Премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию
    Фото: Акорда

    В Венгрию Глава государства вылетел из Сербии, где сегодня в рамках официального визита в Белград состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран. 

    Главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

    По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.

    Теги:
    Акорда Виктор Орбан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Венгрия Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают