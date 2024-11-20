Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Тамашем Шуйоком и Премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.

Фото: Акорда

В Венгрию Глава государства вылетел из Сербии, где сегодня в рамках официального визита в Белград состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

Главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.