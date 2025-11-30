РУ
    16:02, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением парламентских выборов

    Президент Казахстана поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду

    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи Кыргызстана на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития.

    – Парламентские выборы отразили всенародную поддержку Вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты, – написал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

    Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. 

