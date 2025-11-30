Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением парламентских выборов

Глава государства подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи Кыргызстана на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития.

– Парламентские выборы отразили всенародную поддержку Вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты, – написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.