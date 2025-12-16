РУ
    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

    Поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем Независимости опубликовала пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Акорда

    — Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Независимости!

    Этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана.

    Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу — наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями.

    Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе, Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости. Весь мир вокруг стремительно меняется, вступая в новую историческую эпоху, наполненную сложными вызовами, но и новыми возможностями.

    В этих условиях мы, будучи молодой и прогрессивной нацией, должны с оптимизмом и надеждой смотреть вперед, сплотиться и трудиться, чтобы усилить конкурентоспособность и авторитет нашей страны на глобальной арене, превратить Казахстан в процветающее государство.

    Уверен, реализуемые ныне масштабные реформы приведут нас к успеху. Неуклонно придерживаясь стратегического курса на всестороннюю модернизацию, мы построим Справедливый, Сильный, Чистый, Безопасный Казахстан.

    Желаю всем вам счастья, благополучия и успехов! Пусть будет вечной наша священная Независимость! — говорится в поздравлении Президента.

