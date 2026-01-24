17:36, 24 Январь 2026 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на пост Генсека ЦК Компартии Вьетнама
Глава государства направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны.
