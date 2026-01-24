Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на пост Генсека ЦК Компартии Вьетнама

Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны.

