    17:36, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на пост Генсека ЦК Компартии Вьетнама

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны. 

    Ранее сообщалось, что впервые в истории Вьетнама пост заместителя премьер-министра заняла женщина.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Вьетнам Казахстан
