Впервые в истории Вьетнама пост заместителя премьер-министра заняла женщина

Национальное собрание Вьетнама утвердило назначение двух новых заместителей премьер-министра – бывшего министра внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча и экс-секретаря партийного комитета провинции Зялай Хо Куок Зунга. Голосование состоялось на 10-й, заключительной сессии парламента 15-го созыва, проходящей в Ханое.

За постановление об утверждении предложенных премьер-министром Фам Минь Чинем кандидатур проголосовали 429 из 430 присутствовавших депутатов.

61-летняя уроженка провинции Нгеан Фам Тхи Тхань Ча стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост заместителя премьер-министра. С учетом новых назначений в состав руководства правительства входят десять человек: премьер-министр Фам Минь Чинь и девять его заместителей – Нгуен Хоа Бинь, Чан Хонг Ха, Ле Тхань Лонг, Хо Дык Фок, Буй Тхань Шон, Нгуен Чи Зунг, Май Ван Чинь, Фам Тхи Тхань Ча и Хо Куок Зунг.

Кроме того, депутаты поддержали три новые кандидатуры на министерские должности. Ле Куок Чунг, исполнявший обязанности министра иностранных дел с августа, утвержден на этом посту официально. До Тхань Бинь сменил Фам Тхи Тхань Ча на должности министра внутренних дел, а Чан Дык Тханг назначен министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Материал предоствлен партнерским агентством ТАСС.

