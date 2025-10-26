РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:25, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Впервые в истории Вьетнама пост заместителя премьер-министра заняла женщина

    Во Вьетнаме назначены два новых заместителя премьер-министра, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: vietnam.gov.vn

    Национальное собрание Вьетнама утвердило назначение двух новых заместителей премьер-министра – бывшего министра внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча и экс-секретаря партийного комитета провинции Зялай Хо Куок Зунга. Голосование состоялось на 10-й, заключительной сессии парламента 15-го созыва, проходящей в Ханое.

    За постановление об утверждении предложенных премьер-министром Фам Минь Чинем кандидатур проголосовали 429 из 430 присутствовавших депутатов.

    61-летняя уроженка провинции Нгеан Фам Тхи Тхань Ча стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост заместителя премьер-министра. С учетом новых назначений в состав руководства правительства входят десять человек: премьер-министр Фам Минь Чинь и девять его заместителей – Нгуен Хоа Бинь, Чан Хонг Ха, Ле Тхань Лонг, Хо Дык Фок, Буй Тхань Шон, Нгуен Чи Зунг, Май Ван Чинь, Фам Тхи Тхань Ча и Хо Куок Зунг.

    Кроме того, депутаты поддержали три новые кандидатуры на министерские должности. Ле Куок Чунг, исполнявший обязанности министра иностранных дел с августа, утвержден на этом посту официально. До Тхань Бинь сменил Фам Тхи Тхань Ча на должности министра внутренних дел, а Чан Дык Тханг назначен министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

    Материал предоствлен партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, ранее сообщалось, что Вьетнам создаст зону свободной торговли на севере страны.

    Анастасия Палагутина
