Вьетнам создаст зону свободной торговли на севере страны

Проект рассматривается как новый драйвер экономического роста и важный шаг в реализации резолюции Политбюро Вьетнама о развитии Хайфона до 2030 и 2045 годов. Его целью является повышение региональной конкурентоспособности, стимулирование инноваций и цифровой трансформации, а также на ускорение перехода к экологичным и высокотехнологичным отраслям промышленности.

Развитие зоны предусмотрено в два этапа. На первом, в период с 2025 по 2030 год, власти сосредоточатся на создании правовой базы, строительстве ключевой инфраструктуры и внедрении пилотных механизмов управления. Приоритетами станут развитие портовой и логистической связанности, совершенствование моделей управления и оптимизация административных и таможенных процедур.

Второй этап, рассчитанный на 2030–2035 годы, предусматривает расширение зоны, завершение строительства инженерной инфраструктуры и внедрение дополнительных стимулов для привлечения предприятий высокотехнологичных отраслей, зеленого производства, биотехнологий и цифровой логистики. Город также планирует интегрировать новую зону с существующими промышленными парками и логистическими центрами, создав единую производственно-инновационную экосистему.

По словам официальных лиц, реализация проекта укрепит статус Хайфона как ведущего морского узла страны и повысит его вклад в национальный экономический рост, развитие внешней торговли и интеграцию Вьетнама в глобальные цепочки поставок.

