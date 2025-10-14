Вьетнам намерен войти в топ-30 экономик мира к 2030 году

По словам заместителя премьер-министра Нгуена Хоа Биня, Вьетнам через 5 лет также намерен занять третье место среди стран АСЕАН.

Для этого страна планирует поддерживать среднегодовой темп роста ВВП на уровне 10 процентов или выше в период 2026–2030 годов.

Как сообщил заместитель премьер-министра, ожидается, что к 2030 году ВВП страны на душу населения достигнет около 8500 долларов США.

Экономика Вьетнама резко выросла в первой половине 2025 года, показав рекордный за десятилетие рост в 7,52%.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом вырос до $860 млн.