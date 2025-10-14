РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:57, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Вьетнам намерен войти в топ-30 экономик мира к 2030 году

    Вьетнам поставил перед собой цель к 2030 году войти по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) в число 30 крупнейших экономик мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua

    Фото: Xinhua

    По словам заместителя премьер-министра Нгуена Хоа Биня, Вьетнам через 5 лет также намерен занять третье место среди стран АСЕАН. 

    Для этого страна  планирует поддерживать среднегодовой темп роста ВВП на уровне 10 процентов или выше в период 2026–2030 годов.

    Как сообщил заместитель премьер-министра, ожидается, что к 2030 году ВВП страны на душу населения достигнет около 8500 долларов США.

    Экономика Вьетнама резко выросла в первой половине 2025 года, показав рекордный за десятилетие рост в 7,52%. 

    Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом вырос до $860 млн. 

    Жулдыз Атагельдиева
