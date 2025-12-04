Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана

— Поздравляю Бейбарыса Каблана с завоеванием титула чемпиона мира по таеквондо среди молодежи до 21 года! Он представлял Казахстан на престижных соревнованиях в Кении и стал первым нашим соотечественником, завоевавшим золото первенства мира в этом виде единоборств. Желаю спортсмену покорения новых высот! — говорится в поздравлении.