23:03, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
Президент Казахстана поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Поздравляю Бейбарыса Каблана с завоеванием титула чемпиона мира по таеквондо среди молодежи до 21 года! Он представлял Казахстан на престижных соревнованиях в Кении и стал первым нашим соотечественником, завоевавшим золото первенства мира в этом виде единоборств. Желаю спортсмену покорения новых высот! — говорится в поздравлении.
Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира, выиграв у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна.