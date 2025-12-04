РУ
    23:03, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана

    Президент Казахстана поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: НОК РК

    — Поздравляю Бейбарыса Каблана с завоеванием титула чемпиона мира по таеквондо среди молодежи до 21 года! Он представлял Казахстан на престижных соревнованиях в Кении и стал первым нашим соотечественником, завоевавшим золото первенства мира в этом виде единоборств. Желаю спортсмену покорения новых высот! — говорится в поздравлении.

    Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира, выиграв у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна.

