    16:02, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан 11–12 декабря

    Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    — Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, — говорится в сообщении.

    Ранее мы писали о том, что Астана и Ашхабад выстраивают устойчивый тренд на сближение. Подробнее читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
