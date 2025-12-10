Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан 11–12 декабря

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, — говорится в сообщении.

