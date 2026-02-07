Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту и Премьер-министру Пакистана

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Пакистана.

Напомним, взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана. По меньшей мере 31 человек погиб в результате взрыва у мечети в столице Пакистана Исламабаде.

Как сообщили в полиции, еще около 170 человек получили ранения.