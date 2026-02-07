20:32, 06 Февраль 2026 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту и Премьер-министру Пакистана
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту и Премьер-министру Пакистана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.
Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Пакистана.
Напомним, взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана. По меньшей мере 31 человек погиб в результате взрыва у мечети в столице Пакистана Исламабаде.
Как сообщили в полиции, еще около 170 человек получили ранения.