    20:32, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту и Премьер-министру Пакистана

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту и Премьер-министру Пакистана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

    Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Пакистана.

    Напомним, взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана. По меньшей мере 31 человек погиб в результате взрыва у мечети в столице Пакистана Исламабаде. 

    Как сообщили в полиции, еще около 170 человек получили ранения.

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Пакистан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
