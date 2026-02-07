Взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана: десятки погибших

Как сообщили в полиции, еще около 170 человек получили ранения.

Трагедия произошла во время молитвы, пишет DW.

Взрыв совершил смертник, которого остановили при входе в храм, прежде чем он активировал взрывное устройство. В то же время очевидцы утверждают, что злоумышленник открыл огонь по силам безопасности, а затем привел в действие пояс со взрывчаткой уже в помещении.

К месту происшествия стянуты кареты скорой помощи. Многие из раненых находятся в тяжелом состоянии, отметили в экстренных службах. В одной из больниц Исламабада объявлено чрезвычайное положение, пишет местная газета Dawn.

В приграничных регионах Пакистана в последние годы выросло число актов насилия, совершенных экстремистами. Так, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РК — прим. ред.) периодически совершает атаки на шиитов, составляющих около 20 процентов населения Пакистана. Однако в столице и крупных городах подобные трагические инциденты редки.

Ранее в нескольких городах Ирана произошла серия взрывов.