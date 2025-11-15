Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Палестины

— В своей телеграмме Президент отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из важных партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление страны и обеспечение светлого будущего для ее народа, — говорится в сообщении.

Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а палестинскому народу — благополучия.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, где состоялась официальная церемония приветствия.