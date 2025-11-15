Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Палестины
Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости Палестины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В своей телеграмме Президент отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из важных партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление страны и обеспечение светлого будущего для ее народа, — говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а палестинскому народу — благополучия.
