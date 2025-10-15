19:13, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев наградил ряд сотрудников компании «Лукойл»
В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом «Барыс» I степени.
Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании «Лукойл», работающих в Казахстане.
Ранее Глава государства принял участие в юбилейном мероприятии компании «Лукойл». В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил компанию «Лукойл» с 30-летием ее деятельности в Казахстане.