Касым-Жомарт Токаев наградил ряд сотрудников компании «Лукойл»

В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом «Барыс» I степени.

Фото: Акорда

Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании «Лукойл», работающих в Казахстане.

Ранее Глава государства принял участие в юбилейном мероприятии компании «Лукойл». В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил компанию «Лукойл» с 30-летием ее деятельности в Казахстане.