Касым-Жомарт Токаев: Армения для Казахстана – важный партнер

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому официальному визиту в Армению.

– Армения для Казахстана является важным, значимым партнером. Я с особыми чувствами посещаю землю армянского народа, имеющего богатую историю и культуру, восходящую к древней цивилизации, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в ходе переговоров с Премьер-министром Николом Пашиняном состоялось обстоятельное и плодотворное обсуждение двусторонней повестки.

– Безусловно, главным итогом стало подтверждение взаимного стремления к всестороннему укреплению казахско-армянских отношений. Нами достигнуты важные договоренности и намечены планы по дальнейшему углублению многопланового взаимодействия Казахстана и Армении. Мы также «сверили часы» по вопросам международной и региональной повестки дня, – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.

Фото: Акорда

Президент Армении назвал историческим визит Президента Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.