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    16:04, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Армения для Казахстана – важный партнер

    Касым-Жомарт Токаев: Армения для Казахстана – важный партнер
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому официальному визиту в Армению.

    – Армения для Казахстана является важным, значимым партнером. Я с особыми чувствами посещаю землю армянского народа, имеющего богатую историю и культуру, восходящую к древней цивилизации, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, в ходе переговоров с Премьер-министром Николом Пашиняном состоялось обстоятельное и плодотворное обсуждение двусторонней повестки.

    – Безусловно, главным итогом стало подтверждение взаимного стремления к всестороннему укреплению казахско-армянских отношений. Нами достигнуты важные договоренности и намечены планы по дальнейшему углублению многопланового взаимодействия Казахстана и Армении. Мы также «сверили часы» по вопросам международной и региональной повестки дня, – отметил Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.

    Касым-Жомарт Токаев: Армения для Казахстана – важный партнер
    Фото: Акорда

     

    Президент Армении назвал историческим визит Президента Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

    – Я уверен, что Ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию и утверждению отношений между Казахстаном и Арменией. Нас связывают общая история и настоящее. И в эти непростые времена мы развиваем наше сотрудничество. Мы видим, что в ходе Вашего президентства Казахстан добивается успехов во многих сферах. Я хочу пожелать Вам лично и казахскому народу в целом новых достижений, – подчеркнул Ваагн Хачатурян.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Армения Сотрудничество Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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