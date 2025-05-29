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    15:26, 29 Май 2025 | GMT +5

    KASE направит на дивиденды 30% прибыли

    Акционеры Казахстанской фондовой биржи (KASE) на общем собрании приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    KASE
    Фото: Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы

    Как сообщается на официальном сайте биржи, на выплату дивидендов направят 4,6 млрд тенге, что составляет 30% от чистой прибыли KASE за прошедший год. Размер дивиденда на одну простую акцию определен в размере 4 310,67 тенге.

    Выплаты начнутся 10 июня 2025 года.

    Отметим, что по итогам 2023 года АО «Казахстанская фондовая биржа» направило на выплату дивидендов 9,2 млрд тенге, что составило 50% от размера чистой прибыли.

    Недавно KASE приостановила торги акциями «Казахтелекома» из-за падения их стоимости.

    Ранее сообщалось об изменении состава правления KASE.

    Теги:
    Акции Дивиденды Экономика KASE
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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