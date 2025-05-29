KASE направит на дивиденды 30% прибыли

Как сообщается на официальном сайте биржи, на выплату дивидендов направят 4,6 млрд тенге, что составляет 30% от чистой прибыли KASE за прошедший год. Размер дивиденда на одну простую акцию определен в размере 4 310,67 тенге.

Выплаты начнутся 10 июня 2025 года.

Отметим, что по итогам 2023 года АО «Казахстанская фондовая биржа» направило на выплату дивидендов 9,2 млрд тенге, что составило 50% от размера чистой прибыли.

Недавно KASE приостановила торги акциями «Казахтелекома» из-за падения их стоимости.

Ранее сообщалось об изменении состава правления KASE.