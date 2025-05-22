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    17:51, 22 Май 2025 | GMT +5

    KASE приостановила торги акциями «Казахтелекома» из-за падения их стоимости

    Сегодня Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила о приостановлении торгов простыми акциями АО «Казахтелеком» в связи со снижением стоимости акций компании на 31,51%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахтелеком
    Фото: Казахтелеком

    — Цена последней исполненной сделки с KZTK, заключенной 21 мая 2025 года, составила 58 400,00 тенге за акцию. Торги KZTK были приостановлены 22 мая 2025 года после заключения сделки с ними по цене 39 999,99 тенге за акцию», — говорится в сообщении KASE.

    Акции нацкомпании были представлены в официальном списке KASE в категории «Премиум». Однако, согласно внутренним правилам осуществления биржевой деятельности, в случае, если цена акций падает на 30% и более, торги автоматически приостанавливаются.

    Ранее сообщалось, что KASE приостановит торги рядом инструментов 26 мая из-за праздника в США. 

    Теги:
    Акции Казахтелеком KASE
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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