KASE приостановила торги акциями «Казахтелекома» из-за падения их стоимости

— Цена последней исполненной сделки с KZTK, заключенной 21 мая 2025 года, составила 58 400,00 тенге за акцию. Торги KZTK были приостановлены 22 мая 2025 года после заключения сделки с ними по цене 39 999,99 тенге за акцию», — говорится в сообщении KASE.

Акции нацкомпании были представлены в официальном списке KASE в категории «Премиум». Однако, согласно внутренним правилам осуществления биржевой деятельности, в случае, если цена акций падает на 30% и более, торги автоматически приостанавливаются.

Ранее сообщалось, что KASE приостановит торги рядом инструментов 26 мая из-за праздника в США.