    15:27, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Карту гидроэнергетических ресурсов разрабатывают в Казахстане

    В Казахстане начаты работы по разработке карты гидроэнергетических ресурсов страны. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ukges.kz

    — Платформа будет объединять гидрологические, рельефные, инфраструктурные и правовые данные, что позволит формировать оптимальные проектные решения, рассчитывать параметры будущих станций и сократить сроки предпроектной подготовки, — сообщил министр энергетики.

    В свою очередь министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов отметил, что в настоящее время разрабатываются документы долгосрочного планирования государственной водохозяйственной политики. В этих документах будет обновлён водный баланс и дана оценка гидропотенциалу страны.

    — На первом этапе будут разработаны бассейновые планы по охране и использованию водных ресурсов, завершение которых планируется до конца 2026 года. После разработки бассейновых планов начнётся подготовка Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами. Его завершение планируется в третьем квартале 2027 года, — сказал министр водных ресурсов.

    До утверждения прогнозного водного баланса министерство совместно с Министерством энергетики и частными инвесторами ведёт работу по строительству гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций.

    — В этом году начата разработка проектной документации по инвестиционному проекту строительства водопровода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнёрства. Стоимость проекта составляет 191,7 млрд тенге, он предусматривает подачу 110 млн кубометров питьевой воды в год и выработку 72 МВт/ч электроэнергии, — сообщил Н. Нуржигитов.

    Ранее Казахстан и Узбекистан обсудили в Туркестане водно-энергетическое сотрудничество.

    На Национальном курултае в Кызылорде Президент Казахстана поручил передать гидротехнические объекты в доверительное управление.

