Казахстан и Узбекистан обсудили в Туркестане водно-энергетическое сотрудничество

В заседаниях приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.

Стороны обсудили основные вопросы двухстороннего водного и водно-энергетического сотрудничества. В частности, работы по очистке и ремонту межгосударственного канала «Достық».

В прошлом году казахстанской стороной была выполнена механизированная очистка участков, откосов, коллекторов и головных сооружений канала.

Дополнительно проведен текущий ремонт затворов на головных и перегораживающих сооружениях объекта. В этом году работы по механизированной очистке канала «Достық» и ремонту головных сооружений будут продолжены.

Стороны также договорились об обмене опытом в области внедрения и использования водосберегающих технологий. Кроме того, планируется начать реализацию проекта по установке десяти автоматизированных гидропостов на реке Сырдарья – по пять сооружений на территории каждого государства.

Проект, разработанный при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), направлен на обеспечение прозрачности и точности в распределении трансграничных вод. К данному моменту GIZ завершило разработку технического задания.

- В прошлом году в присутствии глав двух государств мы подписали межправительственное Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Данный документ стал результатом многолетней работы, благодаря которой стало возможным выработать согласованные подходы к управлению трансграничными водами, что делает его подписание событием исторического значения. Соглашение является весомым вкладом в развитие водной дипломатии в Центральной Азии, а также четко определяет ключевые направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы намерены продолжать развивать двухстороннее партнерство в духе добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога, – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Министр также обозначил инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН и разработке Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию, подчеркнув их значение для долгосрочного регионального водного сотрудничества.

Как сообщалось ранее, за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии в Казахстане удалось сэкономить 874 млн кубометров воды по итогам 2025 года.