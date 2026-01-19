Казахстан и Узбекистан обсудили в Туркестане водно-энергетическое сотрудничество
В Туркестане состоялись XIII заседание совместной рабочей группы для выработки предложений по углублению сотрудничества, а также II заседание казахстанско-узбекской совместной рабочей группы по координации усилий по разработке взаимовыгодного устойчивого механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
В заседаниях приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.
Стороны обсудили основные вопросы двухстороннего водного и водно-энергетического сотрудничества. В частности, работы по очистке и ремонту межгосударственного канала «Достық».
В прошлом году казахстанской стороной была выполнена механизированная очистка участков, откосов, коллекторов и головных сооружений канала.
Дополнительно проведен текущий ремонт затворов на головных и перегораживающих сооружениях объекта. В этом году работы по механизированной очистке канала «Достық» и ремонту головных сооружений будут продолжены.
Стороны также договорились об обмене опытом в области внедрения и использования водосберегающих технологий. Кроме того, планируется начать реализацию проекта по установке десяти автоматизированных гидропостов на реке Сырдарья – по пять сооружений на территории каждого государства.
Проект, разработанный при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), направлен на обеспечение прозрачности и точности в распределении трансграничных вод. К данному моменту GIZ завершило разработку технического задания.
- В прошлом году в присутствии глав двух государств мы подписали межправительственное Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Данный документ стал результатом многолетней работы, благодаря которой стало возможным выработать согласованные подходы к управлению трансграничными водами, что делает его подписание событием исторического значения. Соглашение является весомым вкладом в развитие водной дипломатии в Центральной Азии, а также четко определяет ключевые направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы намерены продолжать развивать двухстороннее партнерство в духе добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога, – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Министр также обозначил инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН и разработке Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию, подчеркнув их значение для долгосрочного регионального водного сотрудничества.
Как сообщалось ранее, за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии в Казахстане удалось сэкономить 874 млн кубометров воды по итогам 2025 года.