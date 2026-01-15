Почти 900 млн кубометров воды сэкономили за год в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов провел совещание по реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.

Как сообщается, в рамках снижения потерь воды при транспортировке реконструировали 678 километров каналов. Это позволило сократить потери воды с 50% до 25%.

Ведомство также провело мониторинг и оценку мелиоративного состояния орошаемых земель на площади 2,365 млн гектаров, превысив план в 1,921 млн гектаров. Для развития кадрового потенциала отрасли курсы повышения квалификации прошли 763 специалиста водохозяйственной сферы при целевом индикаторе в 400 человек. Кроме того, выполнен план на 2025 год по повышению квалификации участников переговорных групп по использованию и охране трансграничных водных объектов.

Помимо этого, министерство завершило реализацию девяти мероприятий, срок которых истекал в 2025 году. В их числе — создание Национальной информационной системы водных ресурсов, разработка и подписание соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также формирование перечня наилучших имеющихся водосберегающих технологий орошения.