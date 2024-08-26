Карнавал в Ноттинг-Хилле омрачен беспорядками: 3 человека ранены, 90 задержаны

Полиция британской столицы задержала 90 человек по итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл, три человека получили ножевые ранения, в том числе серьезные, передает агентство Kazinform.

- Сотни тысяч человек пришли в Ноттинг-Хилл, чтобы насладиться фантастическим праздником. К сожалению, небольшое число людей пришли для совершения преступлений и участия в насилии, - сообщили в Скотленд-Ярде.

По данным полиции, из трех человек, которые были атакованы при помощи холодного оружия, более всего вызывает опасения состояние 32-летней женщины - она находится в больнице, ее жизнь под угрозой. Также ранения получили мужчины в возрасте 24 и 29 лет.

Самым распространенным основанием для задержания стало хранение наркотиков, в том числе ради их реализации. Далее идут владение опасным оружием, нападения на сотрудников чрезвычайных служб, ограбления, преступления сексуального характера. 15 сотрудников полиции были атакованы.

Всего в обеспечении безопасности были задействованы около 7 тыс. полицейских, полномочия которых по досмотру любых вызывающих подозрения лиц были расширены.

Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле на северо-западе Лондона проводится с 1964 года. Этот крупнейший уличный фестиваль Европы ежегодно посещают более миллиона британцев и туристов. В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

Ранее восемь человек погибли в Китае из-за нападения мужчины с ножом.